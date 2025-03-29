"Якщо брати останні результати Вереса і наші результати – напевно, десь результат закономірний. Можливо, десь невеличка перевага була по моментах у команди суперника. Що я хочу відзначити у своєї команди – це досить поганий перший тайм.

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Ми погано увійшли в гру. Спишемо це на молодь, у якої не вийшов перший тайм. На другий тайм вийшли більш сконцентрованими, нав’язали більше агресії, вирівняли гру, але до гольових моментів не доводили. Рахунок по грі. Хочу тільки привітати свою команду з непоганим другим таймом.

Всі розуміють, що ми омолодили команду. Зараз середній вік команди – досить невеликий, і, звісно, хлопцям бракує досвіду. Це і результати показують: ми одну гру виграємо, потім у нас десь невиразний або один тайм, або взагалі гра невиразна. Потрібно ставати стабільнішими.

Я їм у цьому плані намагаюся допомогти, але все одно ми розуміємо, що молоді потрібен час для того, щоб вони стали стабільними, стали гравцями певного рівня", – сказав Кобін у ефірі УПЛ ТБ.

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