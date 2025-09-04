Трабзонспор ніяк не може узгодити особистий контракт з 27-річним алжирцем, інфоормує інсайдер Фабріціо Романо.

Свого часу Беннасер був ключовим гравцем Мілана і навіть носив капітанську пов'язку. Втім, минулого сезону ситуація змінилась – хавбек випав з основи "россонері", оренда в Марсель також була посередньою. Італійський гранд хотів би остаточно здихатися Беннасера, але той блокує перехід в Трабзонспор. Турки ще з минулого тижня намагаються вмовити півзахисника і поки остаточно не вийшли з переговорів.

Нагадаємо, за Трабзонспор виступають троє українців – Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан.

