Панатінаїкос у своїх соцмережах оголосив про перехід 28-річного Ренату Санчеша. Португальський півзахисник приєднався до грецького клубу на правах оренди.

З моменту переходу в ПСЖ у 2022 році португалець зіграв за "синьо-червоних" у 27 матчах, в яких забив два голи. Вже втретє французький клуб віддає Санчеша в оренду. Раніше він грав за Рому та Бенфіку. Угода Ренату з ПСЖ чинна до 2026 року. Додамо, що португалець у складі національної збірної здобував титул чемпіона Європи 2016, тоді ж вигравав нагороду Golden Boy.

Нагадаємо, що Панатінаїкос був суперником Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи. "Гірники" після двох нічиїх програли грецькому клубу в серії післяматчевих пенальті (3:4), вилетівши до Ліги конференцій.

Панатінаїкос – один з головних суперників Олімпіакоса, за який грає Роман Яремчук, у боротьбі за чемпіонство в Греції.

