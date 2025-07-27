Челсі та Манчестер Юнайтед розглядають можливість підписання нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Обидва клуби звернули увагу на французького форварда, який провів другу частину минулого сезону в оренді в Ювентусі.

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ПСЖ оцінює Коло Муані в 40-45 мільйонів євро, хоча джерело зазначає, що парижани можуть вимагати до 50 мільйонів. У минулому сезоні француз відзначився 10 голами у 22 матчах за "Стару Синьйору", однак у паризькому клубі на нього більше не розраховують.

Очікується, що Ювентус зробить нову спробу повернути гравця, але Челсі та Манчестер Юнайтед можуть скласти конкуренцію. "Червоні дияволи" шукають центрфорварда, тоді як Челсі вже підписав Ліама Ділепа та Жоао Педро, однак не виключає ще одного трансферу.

Transfermarkt оцінює Коло Муані в 30 мільйонів євро. Контракт гравця з ПСЖ чинний до 2028 року.

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