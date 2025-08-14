Рома перед стартом сезону активно працює над посиленням команди. Римляни розпочали перемовини з Манчестер Юнайтед щодо Джейдона Санчо.

Забарний "втік" від Ярмолюка, Миколенко гратиме проти клубу третього дивізіону: жеребкування Кубка англійської ліги

Як повідомляє Фабріціо Романо, 25-річний вінгер готовий приєднатися до Роми. Загальна пропозиція "вовків" становить 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Є можливість, що римляни орендують Санчо із зобов'язанням викупу. Також зазначається, що Джейдон Санчо відмовився від переходу в турецький чемпіонат.

До слова, 25-річний вінгер не знадобився Манчестер Юнайтед і провів сезон 2024/25 в оренді в Челсі. У складі "синіх" Санчо провів 41 матч. В його активі п'ять голів та 10 результативних передач. Контракт Джейдона з Манчестер Юнайтед чинний до 30 червня 2026 року.

Як улюблений гол Мессі став безсмертним завдяки мистецтву – унікальний витвір уже продають за нечувані мільйони