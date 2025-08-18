Рома вела перемовини з Манчестер Юнайтед щодо підписання Санчо, але навіть попри домовленість між клубами, англієць відмовився переходити до "вовків", інформує Фабріціо Романо.

Довбик може отримати в одноклубники гравця Манчестер Юнайтед

Зазначається, що "червоні дияволи" навіть погодили суму в розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Джейдона пов'язували з інтересом Бешикташа, але вінгер навіть не розглядає переїзд у Туреччину до вересня.

Нагадаємо, 25-річний вінгер провів минулий сезон в оренді у Челсі. У складі "синіх" Санчо провів 41 матч, записавши до свого активу 5 голів та 10 результативних передач. Контракт Джейдона з Манчестер Юнайтед чинний до 30 червня 2026 року.

Арсенал переміг МЮ завдяки скандальному кутовому – Йокерес провалив дебют в АПЛ, крутий старт новачків "дияволів"