Спірідон: Палкін як був дилетантом у футболі, так ним і залишився

"Чому не увійшов до тренерського штабу Динамо? Я не буду відповідати на питання про Динамо. Мене там немає. Вважаю некоректним міркувати про клуб, в якому я не працюю і ніколи не працював.

Спірідон: Мені шкода, що така особистість, як Палкін, вирішує долі людей

Слова Палкіна про те, що я був лише перекладачем Луческу? Це думка людини, яка за 17 років роботи в клубі не змогла вивчити навіть футбольну термінологію. Вже кому-кому, але тільки не йому коментувати внутрішню кухню тренерського штабу. Можливо, він хороший менеджер, але в футболі, на мою думку, як був дилетантом, так ним і залишився. І ця людина ще має зухвалість оцінювати професіональний рівень Луческу.

Чи давно він співав Містеру дифірамби і збирався ставити пам'ятник за професіональні досягнення? А сьогодні поливає його брудом, ображає і принижує. Ось воно – справжнє обличчя цієї людини. Більш ніж упевнений, дуже багато хто з багатомільйонної армії вболівальників Шахтаря мене підтримають: Палкін вчинив підло і низько щодо Луческу", – поділився Спірідон у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Олександр Спірідон працював асистентом Мірчі Луческу у Шахтарі, однак відмовився увійти до тренерського штабу румунського фахівця в Динамо.

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