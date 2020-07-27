Спірідон: Мені шкода, що така особистість, як Палкін, вирішує долі людей

"Я не брав участі у переговорах з Динамо оскільки святкував 60-річчя і виїжджав з країни. Я чув слова Суркіса, що я асистент. Але у мене ще не було перемовин.

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Для мене Шахтар і Донецьк – це моя душа і моє серце. Там були не тільки великі перемоги і багато-багато титулів. Там я зустрів свою кохану і прекрасну дружину. Там у мене народилася моя прекрасна дочка. Тому, дорожчого за це місто, напевно, у моєму житті нічого немає. Найкращі роки життя і найкращу кар'єру я провів в Донецьку.

Я дуже шкодую, що така особистість, як Сергій Палкін вирішує долі людей. Це єдине, що я можу сказати", – сказав Спірідон для Tribuna.

Нагадаємо, Олександр Спірідон працював асистентом Мірчі Луческу у Шахтарі. Нещодавно, президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що цей дует фахівців знову об'єднається у київському клубі.

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