"Звичайно, його прихід викликав ажіотаж. Він іноземець, до того ж вигляд у нього відповідний. Спінеллі помітний в Олександрії, у місті його зразу помічають. Але одна справа – впізнаваність на вулицях, спільне селфі уболівальників з ним для Instagram, а зовсім інша – професійні зобов'язання.

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Клаудіо повинен розуміти, що він приїхав в Україну не на курорт, щоб фотографуватися, а працювати так, щоб бути на голову сильнішим за наших футболістів. Чи підтягується він до цього рівня? Потихеньку – так. Хоча чекаємо від нього більшого", – сказав Гура у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, 24-річний Клаудіо є вихованцем аргентинського Тігре. В Італію він перебрався влітку 2018-го за 3,6 млн євро, але за Дженоа так і не дебютував. "Грифони" віддавали його в оренди в Кротоне, Хімнасію, Аргентінос Хуніорс та Копер. В липні 2021-го він став повноцінним гравцем Олександрії. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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