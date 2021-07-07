Латераль збірної Італії Леонардо Спінаццола не стримував емоцій після виходу національної команди у фінал чемпіонату Європи.

Відео святкування флангового виконавця "Скуадри Адзурри" з'явилося в офіційному Instagram Роми.

Італія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 4:2) – відео голів та огляд матчу

Травмований Спінаццола спостерігав за півфіналом Євро-2020 в ліжку. Радість від реалізованого Жоржінью пенальті змусила універсала на мить забути про загіпсований ахілл і порадіти разом із друзями. Не забули про Спінаццолу і в таборі збірної. Нападник Лоренцо Інсіньє на серію пенальті одягнув футболку з прізвищем зірки турніру, який змушений був завершити форум достроково.

Нагадаємо, що італійці здолали "Фурію Роху" в серії післяматчевих одинадцятиметрових. Основний і додатковий час завершилися внічию 1:1.

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