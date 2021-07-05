Спінаццола переніс операцію – зірка Євро-2020 поділився подробицями
5 липня 19:17 - Читать на русском
Латераль збірної Італії Леонардо Спінаццола зазнав хірургічного втручання внаслідок важкої травми, отриманої у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
Оборонець Роми успішно переніс операцію після розриву ахіллового сухожилля.
Моурінью знайшов заміну Спінаццолі в Челсі, – журналіст
"Абсолютно успішна операція. Спасибі всім за те, що були поруч зі мною, підтримуючи повідомленнями, яких було так багато! Зворотний відлік почався. До швидкої зустрічі!" – написав італієць у своєму Instagram.
Нагадаємо, що на Євро-2020 Леонардо Спінаццола провів 4 матчі, в яких оформив 2 асисти.
Ця Бельгія вже зламалася – несіть нову, або Чому Мартінес не витримав лівого хука Манчіні
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter