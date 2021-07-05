Оборонець Роми успішно переніс операцію після розриву ахіллового сухожилля.

Моурінью знайшов заміну Спінаццолі в Челсі, – журналіст

"Абсолютно успішна операція. Спасибі всім за те, що були поруч зі мною, підтримуючи повідомленнями, яких було так багато! Зворотний відлік почався. До швидкої зустрічі!" – написав італієць у своєму Instagram.

Нагадаємо, що на Євро-2020 Леонардо Спінаццола провів 4 матчі, в яких оформив 2 асисти.

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