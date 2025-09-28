– Я вже казав раніше після втрачених перемог на останніх хвилинах, що це дуже прикро. Потрібно мати концентрацію до останніх хвилин. Спочатку нам забили два м'ячі, потім у другому таймі вже ми забили Карпатам двічі теж дуже швидко, а також ще створювали моменти, але не реалізували їх.

Карпати – Динамо: Лупашко відзначив серйозний козир суперника – це допомогло киянам відігратись з 0:2

– Чи є провина вашого воротаря Моргуна у пропущених м'ячах?

– Можна багато чого говорити, але перемагаємо, програємо та граємо унічию ми усі разом. Тому це були помилки усієї команди, які призвели до такого рахунку. Якщо ми не здобули три очки, винна уся команда.

– Було помітно, що у першому таймі вам було важко з Карпатами…

– Дуже приємно грати з командою, яка і сама грає, і дає це робити супернику. За таких умов кожна команда показує, на що здатна, йде відкритий футбол, плюс дуже хорошої якості поле, його поливають – вважаю, це те, що треба для нашого футболу. Ви бачили, яким видовищним вийшов матч. У першому таймі нам, дійсно, було важко, але у другому ми зібралися. Втім, такими зібраними потрібно бути з першої хвилини та протягом усього матчу.

– Ви забили чудовий м'яч головою після подачі на ближню стійку, здається, ви так робили ще коли грали за Зорю?

– Так, за Зорю я багато забивав схожим чином, м’ячів 7-8. Пам'ятаю, тоді з нами працював Юрій Коваль, ми відпрацьовували стандарти, й у мене це дуже добре виходило, ось я й користуюся цим (посміхається).

– Що для вас означає цей дубль? Для захисника це хороший результат?

– Потрібно приносити користь команді. Якщо я маю змогу, я роблю це.

– Карпати зіграли унічию 3:3 з Шахтарем, тепер з Динамо, це настільки сильний суперник?

– Якщо такі результати по грі, значить, так і є. Вони добре грають і з сильним суперниками, й взагалі з усіма, у них є свій малюнок гри, тому львів'яни заслуговують на компліменти. Нам же потрібно розбирати та покращувати свою гру.

– Попереду старт у Лізі конференцій матчем з Крістал Пелас, чи знаєте, що вони сьогодні обіграли Ліверпуль?

– Я чув, що вони перемагали по ходу матчу. Звісно, розуміємо, що це дуже сильна команда. АПЛ – це найвищий рівень. Звісно, дивимося матчі АПЛ, постійно спілкуюся з Віталієм Миколенком, а також розмовляв з Назарієм Русиним, коли він був у Сандерленді, вони розповідають, що англійський футбол дуже силовий, крім того, там грають одні з найкращих футболістів. Будемо розбирати суперника, потрібно готуватися, виходити на поле й грати, – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни втретє поспіль зіграли внічию в чемпіонаті. Динамо наразі перебуває на першому місці з 15 очками, Шахтар – другий з 14 балами.

Карпати – Динамо: Шовковський мститься винним і повторює Шахтар, Караваєв і Піхальонок перевертають фіаско, але марно