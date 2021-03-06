В рамках суботньої програми 26-го туру Серії А Беневенто та Спеція не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 26-й тур

Спеція – Беневенто – 1:1

Голи: Верде, 71 – Гаїч, 24

Удінезе – Сассуоло – початок о 19:00

Беневенто на виїзді зустрічався із Спецією. У середині першого тайму гості вийшли уперед – Віола перехопив м'яч після помилки захисника і віддав на Гаїча, який майстерно пройшов кількох захисників у штрафному суперника і пробив повз голкіпера. Забитий м'яч став для 22-річного нападника дебютним у Серії А.

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Після перерви гравці Спеції вирівняли гру і на 71-й хвилині таки зуміли зрівняти рахунок – відзначився Верде. Цей гол став останнім у матчі і фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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