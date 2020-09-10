Світлини екіпірування з перцем, ножем і виделкою на грудях з'явилися на офіційному сайті клубу.

Інтер презентував третій комплект форми – дух 90-х і ностальгія за Роналдо та Саморано

Домашній комплект форми отримав біло-чорні барви, виїзний – чорно-сірі з вкрапленнями салатового. Натомість третій варіант виконаний у блакитному кольорі, окремі елементи будуть чорними. Щодо воротарів, то вони гратимуть у помаранчево-чорній формі.

До слова, титульним спонсором Спеції стала мережа ресторанів TEN. "Гастрономічний" візерунок на футболках "орлят" з'явився завдяки їхній співпраці.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні