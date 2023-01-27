Італія, Серія А, 20-й тур

Болонья – Спеція – 0:2

Голи: Пош, 37, Орсоліні, 77

Лечче – Салернітана – початок зустрічі о 21:45

Коваленко травмувався у матчі Серії А з Болоньєю – відомий лікар озвучив невтішний вердикт українцю

У першому матчі дня Болонья приймала Спецію. Обидві команди перебували у нижній частині турнірної таблиці, тож розглядали поєдинок як непогану можливість покращити своє становище. Український півзахисник Віктор Коваленко вперше за 5 матчів вийшов в основі, однак вже на 14-й хвилині травмувався і покинув не лише поле, але й стадіон.

Мальдіні, який замінив нашого співвітчизника, міг забивати вже у першій атаці, але кіпер у падінні забрав мяч. Болонья у першому таймі була значно переконливішою і таки змогла забити: після навісу з кутового і тривалого розіграшу, м'яч відскочив до Поша і той потужно пробив під поперечину.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Спеція втратила ще одного гравця – Жоао Моутінью зазнав травми і на ношах відправився у карету швидкої допомоги. Болонья продовжила тиснути і забила вдруге, але арбітр гол не зарахував через офсайд. Та вже за три хвилини Домінгес пасом відрізав всю оборону "орлят" і вивів Орсонілі сам на сам з Дронговскі – Рікардо не схибив. Перемога підняла Болонью на 9-ту сходинку, Спеція опустилась на 16-те місце.

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