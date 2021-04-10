Чемпіонат Італії 2020/21, 30-й тур

Спеція – Кротоне – 3:2

Голи: Верде, 63, Маджоре, 90, Ерліч, 90+2 – Джіджі, 40, Сімі, 78

Парма – Мілан – початок о 19:00

Удінезе – Торіно – початок о 21:45

Спеція у рідних стінах приймала відвертого аутсайдера турнірної таблиці Кротоне. Наприкінці першого тайму гості вирвались уперед. Джіджі отримав передачу на лінії штрафного майданчика, і ефектно пробив з розвороту під поперечину – без шансів для голкіпера.

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На 63-й хвилині господарі зуміли зрівняти – Верде з вбивчої відстані вистрілив у праву дев'ятку. Після цього гра продовжилась на рівних, але на 78-й Сімі в дотик замкнув простріл у карний майданчик – 1:2. Гравці Спеції одразу кинулись в атаку, і аж на 90-й рівновагу відновив Маджоре. Це додало їм неабиякої впевненості, й лише за дві хвилини ще один поклав Ерліч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Спеції – 3:2.

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