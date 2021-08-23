Чемпіонат Італії 2021/22, 1-й тур

Кальярі – Спеція – 2:2

Голи: Педро, 62, 66 – Гаясі, 7, Бастоні, 58

Сампдорія – Мілан – початок о 21:45

Програму дня в італійській Серії А відкривав поєдинок Кальярі – Спеція. Гостям вдалось забити швидкий гол – Верде віддав у штрафний майданчик на Гаясі, який потужно пробив у лівий кут воріт – без шансів для голкіпера. Острів'яни одразу кинулись в атаку і до перерви навіть створили кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх не змогли.

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У другому таймі перевагу гостей закріпив Бастоні. Тільки після цього гравці Кальярі прокинулись і на 62-й один гол зумів відквитати Педро. На 66-й вони заробили одинадцятиметровий за фол у штрафному майданчику – його без особливих проблем реалізував той же Педро, записавши до свого активу дубль. До кінця матчу в обох команд було ще кілька можливостей вирватись уперед, однак забити не вдалось жодній. У підсумку – бойова нічия – 2:2

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