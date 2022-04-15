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Тепер компанія пішла ще далі. Окремі матчі європейських топ-чемпіонатів можна буде подивитися на просто на спортивних сайтах. Дебютуємо поєдинком чинного чемпіона Італії проти команди Віктора Коваленка. Стартовий свисток матчу Спеція – Інтер пролунає о 20:00.

До слова, наш земляк повернувся у стартовий склад "орлят". У першому колі Коваленко також починав з перших хвилин, але ні він, ні Спеція нічого не змогли протиставити фавориту, поступившись за рахунком 0:2.

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