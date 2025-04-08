"Ми незадоволені результатом останнього матчу з Пармою. На жаль, суперник зробив камбек у другому таймі. Тепер нам належить зіграти з великою командою, яка поряд із Реалом є фаворитом Ліги чемпіонів. Ми постараємося зробити все можливе. Разом із Баварією ми заслужили бути тут, попри численні травми на цьому етапі сезону.

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Не завжди легко утримувати повну концентрацію хлопців, тому що, як і я, вони – люди, і чують, що говорять навколо. Я міг би попросити [помічника] Фарріса пояснити, що перші чотири заміни в суботу були вимушеними, але я вирішив цього не робити – я хотів подивитися, що напише преса. Усі чотири заміни були викликані травмами, а не тактичними рішеннями. На жаль, як це завжди буває, було сказано багато – навіть занадто багато, – але хлопці розумні і знають, до чого варто прислухатися.

Кадрові проблеми? Бастоні, швидше, зіграє, ніж ні. Дімарко – навпаки. Чалханоглу відчуває біль, але я думаю, що він впорається. З Лаутаро ми домовилися, що він не зіграє більше 45 хвилин у Пармі.

Відсутність Мусіали у складі Баварії? У неї є Гнабрі та Мюллєр. Вона – чудова команда", – цитує TMW Індзагі.

Матч Баварія – Інтер відбудеться у вівторок, 8 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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