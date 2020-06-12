"Сперечаєшся, кричиш, а він карає тебе": Анрі пригадав взаємини з Венгером

Колишній нападник Арсенала Тьєррі Анрі розповів про відносини з екс-тренером лондонців Арсеном Венгером

"Він був для мене як батько. Зазвичай зі своїм батьком ти сперечаєшся, кричиш на нього, а він карає тебе. У нас були ті ж відносини.

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Часом вони складні, іноді найкращі. Буває, що ми найкращі друзі, а іноді найлютіші вороги, які сперечаються один з одним. Але так завжди відбувається, коли ти любиш когось. Суперечка виникає, тому що тобі не все одно", – цитує Анрі Goal.

Нагадаємо, Анрі працював під керівництвом Венгера 8 років, ставши найкращим бомбардиром в історії Арсенала з 228 голами.

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