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"Сперечаєшся, кричиш, а він карає тебе": Анрі пригадав взаємини з Венгером

13:53 184 Читать на русском
"Сперечаєшся, кричиш, а він карає тебе": Анрі пригадав взаємини з Венгером
Анрі та Венгер / Reuters

Колишній нападник Арсенала Тьєррі Анрі розповів про відносини з екс-тренером лондонців Арсеном Венгером

"Він був для мене як батько. Зазвичай зі своїм батьком ти сперечаєшся, кричиш на нього, а він карає тебе. У нас були ті ж відносини.

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Часом вони складні, іноді найкращі. Буває, що ми найкращі друзі, а іноді найлютіші вороги, які сперечаються один з одним. Але так завжди відбувається, коли ти любиш когось. Суперечка виникає, тому що тобі не все одно", – цитує Анрі Goal.

Нагадаємо, Анрі працював під керівництвом Венгера 8 років, ставши найкращим бомбардиром в історії Арсенала з 228 голами.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Арсен Венгер Арсен Венгер Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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