"Те, що я звільнений, президент ФК Буковина Вадим Заєць сказав мені за годину до початку тренування у присутності представників клубу – Віктора Олійника та свого брата – Валентина. Потім він проінформував про це гравців команди.

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У клубі чудово були обізнані, що я поїхав додому – у Дніпро, адже через кілька днів зі мною зв'язався телефоном Валентин Заєць і в розмові йшлося про розмір компенсації, оскільки я пов'язаний контрактом із Буковиною до лютого 2022 року. Я сказав, що не вимагаю компенсації до закінчення термінів угоди, а прошу видати мені зарплату за жовтень та листопад – до кінця осінньої частини сезону.

Очевидно, навіть такий варіант не влаштував Вадима Зайця, який затіяв шоу з пошуками головного тренера, який нібито зник. Хоча найпростіше було набрати мій номер телефону, як це вже зробив його брат Валентин. Мета цієї вистави – дискредитувати мене, звільнити за статтею, щоб не платити компенсацію за розірвання контракту.

Знаєте, я мав можливість переконатися, що невдачі Буковини останніми роками, це насамперед через непрофесіоналізм клубного керівництва, з постійною чехардою на тренерському містку, масовою ротацією футболістів.

Як бачите, зі мною все гаразд, проте про моє повернення до Буковини не може бути мови. Я просто вже не вірю президенту клубу Вадиму Зайцю, а це для мене є головним життєвим принципом. За вісім місяців, що я очолював Буковину, не заслужив на себе такого відношення. До речі, належні мені за контрактом гроші готові передати на благодійність", – зазначив Коваленко в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Буковина у своєму Facebook заявила, що наставник покинув розташування клубу, хоча має чинний контракт. Пошуки нового тренера не планують починати щонайменше до зимової перерви, а команду готуватимуть помічники Євгена Коваленка.

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