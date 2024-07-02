Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску подумує про відставку після вильоту своєї команди з Євро-2024.

Румунія поступилася Нідерландам у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 (0:3). Після гри наставник команди Едвард Йорданеску заявив, що йому потрібно відпочити, перш ніж ухвалювати рішення про продовження роботи з національною командою.

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"Я пишаюся тим, чого досяг на чолі команди. Думаю, збірна ще може рости і прогресувати. Зараз мені потрібен відпочинок, я спав по три-чотири години на добу... Після відпустки я обговорю своє майбутнє з Федерацією і своєю сім'єю. Кажу чесно: я не знаю, яке ухвалю рішення. Останнім часом моїй родині було непросто, мені доводилося жертвувати нею заради національної збірної.

Ми їдемо з Євро з високо піднятою головою, але з розбитим серцем. За кілька місяців важко подолати розрив у десятиліття. Наші вболівальники – чемпіони Європи, ми дякуємо їм за підтримку", – цитує Йорданеску GSP.

Нагадаємо, що під час групового етапу Румунія обіграла Україну з рахунком 3:0. Ця поразка в першому турі коштувала команді Сергія Реброва виходу з групи.

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