"Клопп покине Ліверпуль по завершенні сезону? Я спатиму міцніше. Ігри, які ми грали раніше проти Ліверпуля, були майже кошмаром. Звичайно, його буде не вистачати. Ця новина стала для мене шоком. Коли я почув це, то відчув що Ман Сіті теж щось втратить. Ми не можемо визначити наш період тут без Клоппа, без Ліверпуля. Неможливо.

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Вони були нашими найбільшими суперниками. І особисто Клопп був найкращим суперником, який коли-небудь був у моєму житті – у Дортмунді, коли я був у Баварії, потім тут. Я думаю, що Прем'єр-лізі буде його не вистачати – харизми, особистості та особливо манери гри його команд.

Можливо, це моя думка, і він цього не визнає, але Клопп повернеться. Я це знаю. Футбол потребує таких менеджерів і особистостей, як він. І я сподіваюся, це була наша мрія, коли ми протистояли одне одному... Тепер, починаючи з наступного сезону, ми зможемо знайти час, щоб сходити разом на вечерю. Або випити те, на що ми заслуговуємо.

Клопп любить гру, але це дев'ять років на одному місці, вимоги дуже високі. Кожної миті ти думаєш, що мені треба перевести подих. Я не говорив з Юргеном, але, можливо, він це відчуває. Зробити перерву, крок назад і подивитися на все під іншим кутом зору. Я все розумію. Я не хочу порівнювати з ним, але в Барселоні у мене було таке відчуття. Мені потрібен був час, щоб знайти себе", – наводить слова Гвардіоли The Guardian.

Нагадаємо, німецький фахівець перебрався в Мерсисайд у жовтні 2015 року. У перший же сезон Клопп вивів Ліверпуль у фінал Ліги Європи. Загалом виграв з командою 7 титулів: АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

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