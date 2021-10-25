Московський Спартак осоромився у РПЛ, програвши Зеніту з рахунком 1:7.

У чемпіонаті окупантів Зеніт розбив Спартак на власному полі. У ворота гостей влетіло 7 голів. Ця поразка стала найбільшою для Спартака в історії чемпіонатів Росії та СРСР, інформує Sports.ru.

Зеніт познущався з московської команди, забиваючи на будь-який смак. Дубль оформив Азмун, а асистував йому Ракицький. Ексгравець збірної України двічі якісно подав з флангу.

Після 12 турів РПЛ Зеніт лідирує в чемпіонаті, а Спартак йде сьомим з 9 очками відставання.

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