Спартак зазнав історичної ганьби – Ракицький долучився до знущання двома асистами
09:35 - Читать на русском
Московський Спартак осоромився у РПЛ, програвши Зеніту з рахунком 1:7.
У чемпіонаті окупантів Зеніт розбив Спартак на власному полі. У ворота гостей влетіло 7 голів. Ця поразка стала найбільшою для Спартака в історії чемпіонатів Росії та СРСР, інформує Sports.ru.
Зеніт познущався з московської команди, забиваючи на будь-який смак. Дубль оформив Азмун, а асистував йому Ракицький. Ексгравець збірної України двічі якісно подав з флангу.
Після 12 турів РПЛ Зеніт лідирує в чемпіонаті, а Спартак йде сьомим з 9 очками відставання.
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