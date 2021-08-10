Московський Спартак веде консультації з менеджером "гірників", стверджує Meta-ratings.ru.

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Власник російського клубу Леонід Федун високо оцінює успіхи Палкіна в Шахтарі, тому звернувся по допомогу. Не виключено, що Федун хотів би "перетягнути" функціонера в Спартак, однак найближчим часом це малоймовірно – роль Палкіна в Шахтарі надто важлива. Нещодавно москвичі позбулися свого спортивного директора Дмитра Попова.

Нагадаємо, Палкін приєднався до структури Шахтаря у 2003 році. За час співпраці "гірники" 12 разів вигравали чемпіонат України, 9 разів Кубок України та Кубок УЄФА 2008/09.

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