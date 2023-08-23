Спартак Трнава в рамках плей-офф кваліфікації ЛК приймає СК Дніпро-1. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між Спартаком із Трнави та СК Дніпро-1 пройде у Словаччині, на стадіоні "Антон Малатинскі". Телетрансляцію проведе канал УНІАН, Youtube-трансляція від FootballHub доступна в цій новині. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

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Стартові склади

Спартак Трнава:

СК Дніпро-1:

Запасні: Валеф, Пуріта, Горін, Філіппов, Когут, Каплієнко, Ківінда, Танчик, Пасіч, Пірес, Білл

Спартак Трнава – СК Дніпро-1: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій