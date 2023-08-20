УЄФА назвав арбітрів, які працюватимуть на поєдинку третього за силою євротурніру.

Перший матч за вихід у груповий раунд Ліги конференцій між Спартаком з Трнави та СК Дніпро-1 обслуговуватиме албанська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері поєдинку буде 33-річний Юджин Джая. На лініях йому допомагатимуть Рейді Авдо та Нертіл Брегасі, а четвертим суддею буде Олсід Фератай. Варто зазначити, що на матчі працюватиме VAR.

До слова, Джая раніше ніколи не пересікався з українцями ні на клубному рівні, ані у матчах збірних.

Нагадаємо, перша дуель між словацькою та українською командами відбудеться у середу, 23 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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