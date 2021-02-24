Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про продаж форварда Спартаку. Москвичі заплатили 8,5 млн євро, які можуть вирости до 11-ти завдяки бонусам.

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Промес успішно виступав за Спартак з 2014 по 2018 роки, після чого приєднався до Севільї. В Іспанії нападник затримався всього на 1,5 сезону і повернувся в рідні Нідерланди. Справи в Аяксі складалися непогано, але Квінсі вляпався у чималий скандал. У грудні минулого року його заарештували за підозрою у завданні важких ножових поранень. 29-річний нападник нібито навіть побував у слідчому ізоляторі, однак незабаром вийшов на волю. Щоправда, вже понад місяць до заявки Аякса він не потрапляв.

Додамо, що Промес провів 25 матчів у поточному сезоні, відзначився 6 голами та одним асистом. Раніше новачок Спартака стабільно викликався у збірну Нідерландів, яка стане першим суперником України на Євро-2020.

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