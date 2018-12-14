Спартак оштрафований після матчів з Рейнджерс та Рапідом

Московський Спартак отримав штраф у розмірі 55 тисяч євро за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи проти Рейнджерс та Рапіда.

УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив покарання для московського Спартака за поведінку вболівальників під час матчів групового етапу Ліги Європи.

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За матч 4 туру проти Рейнджерс москвичі отримали штраф у розмірі 27 тисяч євро за жбурляння на поле сторонніх предметів, використання піротехніки та блокування проходів між секторами.

У наступному поєдинку з Рапідом "червоно-білі" так само блокували проходи, і один вболівальник вибіг на поле. У підсумку, клуб змушений заплатити 28 тисяч євро.

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