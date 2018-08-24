Спартак оштрафований на 31 тисячу євро за поведінку вболівальників

УЄФА оштрафувала московський Спартак за заборонені скандування фанатів під час матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти ПАОКа (0:0).

Дисциплінарний комітет УЄФА на своєму офіційному сайті виніс рішення щодо поведінки вболівальників Спартака та ПАОКа під час матчів 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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Москвичі оштрафовані на 31 тисячу євро за заборонені вигукування фанатів та блокування проходів між секторами. ПАОК отримав штраф 22 тисячі євро за блокування проходів та використання лазерних вказівок.

За підсумками двоматчевого протистояння далі пройшла грецька команда (3:2).

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