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Спартак оштрафований на 31 тисячу євро за поведінку вболівальників

22:11 244 Читать на русском
Спартак оштрафований на 31 тисячу євро за поведінку вболівальників
Ультрас Спартака / ФК Спартак

УЄФА оштрафувала московський Спартак за заборонені скандування фанатів під час матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти ПАОКа (0:0).

Дисциплінарний комітет УЄФА на своєму офіційному сайті виніс рішення щодо поведінки вболівальників Спартака та ПАОКа під час матчів 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Москвичі оштрафовані на 31 тисячу євро за заборонені вигукування фанатів та блокування проходів між секторами. ПАОК отримав штраф 22 тисячі євро за блокування проходів та використання лазерних вказівок.

За підсумками двоматчевого протистояння далі пройшла грецька команда (3:2).

Хачеріді не буде покараний УЄФА за демонстрацію щитків з українським прапором після матчу Спартак – ПАОК

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
0 : 0
ПАОК
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Ліга чемпіонів футбольні фанати УЄФА Спартак Москва - ПАОК Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК
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