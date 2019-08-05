Спартак оформив трансфер хавбека АЗ Тіля – голландці зіграють проти Маріуполя в Лізі Європи

Півзахисник АЗ Гус Тіль перейшов у Спартак перед матчем 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти Маріуполя.

Спартак на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер півзахисника АЗ Алкмаар Гуса Тіля. Контракт розрахований на 4 роки.

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Атакувальний хавбек є вихованцем АЗ і провів за основну команду 96 поєдинків, у яких забив 28 голів. За інформацією ЗМІ, росіяни заплатили за нього 18 млн євро.

Нагадаємо, вже 8 серпня АЗ зіграє перший матч 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти Маріуполя. Початок о 20:00.

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