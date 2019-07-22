Спартак хоче орендувати у Шахтаря Кайоде

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.

В послугах 26-річного нігерійця зацікавлений московський Спартак, повідомляє Спорт-Експрес.

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За інформацією видання, "червоно-білі" хочуть орендувати Кайоде з правом викупу. Авторитетний портал Transfermarkt.de оцінює форварда "гірників" у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, Кайоде перебрався у донецький клуб взимку 2018 року, але у минулому сезоні провів лише 10 матчів в УПЛ, забивши 1 гол і віддавши 1 асист.

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