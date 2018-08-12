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Спартак – ПАОК: Хачеріді та Шахов потрапили у заявку греків на матч

18:42 38 Читать на русском
Спартак – ПАОК: Хачеріді та Шахов потрапили у заявку греків на матч
Євген Хачеріді / Фото: ФК ПАОК

Українці Євген Хачеріді та Євген Шахов можуть зіграти проти Спартака у матчі-відповіді кваліфікації ЛІги чемпіонів.

Спартак прийматиме ПАОК у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Українці Євген Шахов та Євген Хачеріді потрапили у заявку грецьої комани на матч, повідомляє офіційний сайт ПАОКа.

Матч Спартак – ПАОК відбудеться у вівторок, 14 серпня.

Перший матч закінчився з рахунком 3:2 на користь греків.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

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Теги
Ліга чемпіонів Спартак Москва - ПАОК Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК
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