Спартак – ПАОК: Хачеріді та Шахов потрапили у заявку греків на матч

Українці Євген Хачеріді та Євген Шахов можуть зіграти проти Спартака у матчі-відповіді кваліфікації ЛІги чемпіонів.

Спартак прийматиме ПАОК у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Українці Євген Шахов та Євген Хачеріді потрапили у заявку грецьої комани на матч, повідомляє офіційний сайт ПАОКа.

Матч Спартак – ПАОК відбудеться у вівторок, 14 серпня.

Перший матч закінчився з рахунком 3:2 на користь греків.