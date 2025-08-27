Ліга конференцій, плей-офф. Матч-відповідь (перший матч – 0:2)

Рига – Спарта – 1:0

Гол: Сікейра, 68

Попри те, що Спарта вважалася фаворитом протистояння, чеська команда побоювалася цієї зустрічі – вона не могла розраховувати на трьох основних гравців: Кадерабека, Андерсена і Шевінські. І побоювання гостей виправдалися.

Після рівного першого тайму Рига змогла відкрити рахунок і відквитати один м'яч. Яго Сікейра реалізував свій рідкісний шанс після пасу Діопа – м'яч влетів у сітку, зачепивши штангу. Однак забити другий гол господарям так і не вдалося.

У компенсований час обидві команди обмінялися гольовими моментами: Альбіон Ррахмані зі Спарти пробив у воротаря, а Регза з Риги не влучив у ворота з середньої дистанції.

Відзначимо, що у господарів залишилися претензії до суддівства. На 75-й хвилині один з помічників тренера Риги Адріана Гулі був вилучений з поля. Проходячи повз четвертого рефері, він випалив цілий потік образ на адресу французького арбітра.

