Уже найближчої п'ятниці, 29 січня, Динамо вирушить на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини, який триватиме до 8 лютого. У програмі команди тренування і контрольні поєдинки.

Кадірі вирушить на збори з Динамо після курйозної травми

Мірча Луческу запланував п'ять спарингів, які всі охочі зможуть побачити не лише на клубному каналі в YouTube, але й на каналі Спорт 1 – так само, як і під час першого збору в ОАЕ, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Розклад трансляцій виглядає наступним чином:

Динамо – Лудогорець (Болгарія) – 30 січня, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – Динамо Тбілісі (Грузія) – 1 лютого, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – ЦСКА 1948 (Болгарія) – 4 лютого, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – Шкендія (Північна Македонія) – 7 лютого, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – БАТЕ (Білорусь) – 8 лютого, 10:00 (Youtube, Спорт 1).

Окрім того, планується випуск щоденних відеощоденників про події, що відбуваються на зборах команди.

"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію