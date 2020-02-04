Спаллетті заявив про готовність повернутись у тренерське крісло

Відомий італійський фахівець Лучано Спаллетті не має наміру довго відпочивати.

"Це був насичений рік, непростий сезон. Якби все залежало від мене, то я б не переставав працювати. Мені потрібен ще один виклик, як це було в попередні роки. Я попрацював в Зеніті, потім в Ромі та Інтері, де ми закотили рукави і вибралися зі складної ситуації.

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Думаю, Наполі зробив хороший вибір, призначивши Гаттузо. Це молодий тренер, який розвивається. Зі мною звідти не зв'язувалися. Були розмови з Міланом. У Інтері вирішили платити мені, щоб я сидів вдома, я це і робив. В цьому була своя логіка", – цитує Спаллетті Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, останнім клубом 60-річного італійця був Інтер, з яким він двічі поспіль фінішував на 4-й сходинці Серії А.

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