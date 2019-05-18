toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Спаллетті: Якщо Ікарді вже 2 дні каже, що залишиться в Інтері, треба брати до уваги його слова

18 травня 15:40 123 Читать на русском
Спаллетті: Якщо Ікарді вже 2 дні каже, що залишиться в Інтері, треба брати до уваги його слова
Мауро Ікарді / соцмережі

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував ситуацію навколо нападника Мауро Ікарді.

"Я завжди високо ціную його слова. Я думаю, що Мауро Ікарді – хороший хлопець і чудовий футболіст, і якщо він говорить про те, що залишиться, вже два дні, потрібно брати до уваги його слова. Моя оцінка йде в цьому напрямку, йому це подобається", – цитує Спаллетті офіційний сайт Інтера.

Шкріняр, який відмовився від переходу в Реал, офіційно продовжив контракт з Інтером

Раніше виник скандал між Інтером з одного боку та Ікарді і його дружиною – з іншого. Сторони не могли домовитись про новий контракт, а аргентинця позбавили капітанської пов'язки.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3733
Теги
Італія Трансфери Мауро Ікарді Мауро Ікарді Трансфери Чемпіонату Італії Інтер Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
28
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук