Спаллетті: Якщо Ікарді вже 2 дні каже, що залишиться в Інтері, треба брати до уваги його слова

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував ситуацію навколо нападника Мауро Ікарді.

"Я завжди високо ціную його слова. Я думаю, що Мауро Ікарді – хороший хлопець і чудовий футболіст, і якщо він говорить про те, що залишиться, вже два дні, потрібно брати до уваги його слова. Моя оцінка йде в цьому напрямку, йому це подобається", – цитує Спаллетті офіційний сайт Інтера.

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Раніше виник скандал між Інтером з одного боку та Ікарді і його дружиною – з іншого. Сторони не могли домовитись про новий контракт, а аргентинця позбавили капітанської пов'язки.

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