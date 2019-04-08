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Спаллетті: Я говорив про Ікарді надто багато

10:58 153 Читать на русском
Спаллетті: Я говорив про Ікарді надто багато
Ікарді та Спаллетті / Reuters

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував повернення Мауро Ікарді до складу команди.

 

"Я говорив про Мауро дуже багато, як і всі, але тепер хочу поговорити про Інтер. Ікарді має діяти добре, повертатись назад, комбінувати з півзахисниками, і забивати за команду, як справжній форвард.

"Вчора дещо сталося, мені потрібно над цим подумати", – Спаллетті не включив Ікарді в заявку Інтера на матч проти Лаціо

Я зосереджений на тому, аби команда показувала хорошу гру, а не просто здобула результат. Інтер діяв сьогодні добре, тому я задоволений", – розповів Спаллетті в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що Інтер і Аталанта у вчорашньому матчі розійшлись безгольовою нічиєю, а Мауро Ікарді вперше за довгий час вийшов у складі "нерадзуррі".

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Теги
Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Інтер - Аталанта
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