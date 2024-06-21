"Кожен хотів би скопіювати ігровий стиль Іспанії. Вона вже впродовж тривалого часу показує найкращий футбол. Мені ж потрібно досягти того, щоб мої гравці усвідомили, наскільки такі матчі важливі. Тому що, якщо сідаєш глибоко проти таких команд, зрештою стає дуже складно.

Автогол Калафйорі у відеоогляді матчу Іспанія – Італія – 1:0

Ми були млявими сьогодні. Ось основна причина того, чому так сталося. Потрібно б розібратися у всьому цьому, але головна причина наших мук – те, що ми були млявими. Іспанія сьогодні була командою, а ми командою бути не змогли. Вона заслужила перемогу матчі, в якому нас не було, за винятком останніх 20 хвилин.

Багато хто сьогодні діяв не найкращим чином – це стосується всієї команди. Деякі гравці на 100% не відновилися фізично, і в такій ситуації перевага стає очевиднішою. Коли тільки захищаєшся і до того ж не даєш супернику причин думати про оборону, це стає вдвічі стомливим.

Різниця у свіжості. Вони були свіжішими, ніж ми. Ми часто із запізненням читали гру. Ми показали нижчий рівень реакції, повернення в оборону для відновлення нижнього блоку. Вони були крутішими за нас і створили нам проблеми завдяки своїй швидкості", – цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

Іспанія у ефектному стилі перемогла Італію, оформивши достроковий вихід в 1/8 фіналу Євро-2024