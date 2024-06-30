"Дякую вболівальникам за близькість та любов, яку вони нам показали. Дякую гравцям, які намагалися втілити у життя те, про що я просив. Дякуємо також співробітникам федерації за їхню готовність знаходити вирішення проблем, що виникають. Сум викликає те, що через результат неможливо показати рівень їхньої якості.

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На мені лежить найбільша відповідальність із усіх. Наскільки я можу судити, я зробив щось не так. Я намагався омолодити команду, і якщо я зупинився тут, то в майбутньому робитиму все ще старанніше.

Я бачу і читаю, що мені приписують те, що я надто підвищив тон, що я використовував міфи для наслідування. Я так побудував своє життя: вам потрібні приклади. Мені доведеться багато показати, і моя самовіддача буде повною, з деяким додатковим досвідом, тому що тоді ви повинні бути повними та чесними в розповіді про ці 14 ігри.

Я прийшов, коли потрібно було терміново досягати результатів, і ми були гарні до певного моменту. Ми не росли в цій міні-подорожі, і вчора ми зробили великий крок назад, який не можна прийняти. Але я знаю, що потрібно зробити. І ми хочемо застосувати це на практиці. У мене були індивідуальні розмови з командою, а також я говорив із командою, як це робить тренер, і я не бачив жодних проблем у стосунках із командою.

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Вчорашня гра вибила нас із колії, і ми маємо почати з чистого аркуша. Нам потрібно омолодити склад та створити групу. Поки що я не отримав відповіді, яку шукав, і необхідно побудувати групу з самого низу, з новими силами. Важко знайти ще одного К'єлліні або ще одного Бонуччі, але, надавши простір Калафіорі, можна знайти важливих гравців. Ми повинні пройти цей шлях і вірити, що у грі та діях є потенціал", – цитує Спаллетті GdS.