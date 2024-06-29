"Я вважаю, що команда була недостатньо інтенсивною у грі. Коли неможливо відібрати м'яч, враховуючи, що у нас не дуже високий темп в обороні, нам доводилося надавати супернику простір на полі. Час від часу ми відвойовували м’яч, але погано справлялися з його утриманням.

"У них є щось особливе": Буффон розповів про двох гравців, які його найбільше здивували на Євро-2024

Я вирішив вибрати єдиного нападника і перейти до схеми 4-3-2-1, але ми не побачили потрібної якості, окрім першої гри та другого тайму проти Хорватії. Коли ми змушені грати у високому темпі, ми не можемо показати якість, яку маємо.

Ми спробували кілька варіантів у цьому матчі, але я усвідомлюю, що маю щось змінити. Це не такий скандальний результат, як може здатися. Ми пройшли через важку групу, але не змогли продемонструвати індивідуальність у грі. Це те, чого ми навчилися на Євро-2024.

Ми повинні щось змінити – це футбольний вердикт, і ми мусимо це зробити. Відповідальність лежить на мені, і ніколи не лежить на гравцях. Але я не боюся. Я був під тиском з першого дня, але я дуже спокійно намагався змагатися на такому рівні", – цитує Спалетті УЄФА.

Нагадаємо, збірна Швейцарія вибила Італію з Євро-2024 та у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Англія – Словаччина.

Італія безхребетно програла Швейцарії і вилетіла з Євро-2024 – буде новий чемпіон