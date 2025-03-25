Італія програла у чвертьфіналі Ліги націй Німеччині та потрапила до групи I відбору до ЧС-2026 – її суперниками стануть Ізраїль, Естонія, Молдова та Норвегія. "Скуадра адзурра" стартує в цьому відборі грою зі скандинавською командою 6 червня.

Божевільний ляп Доннарумми у відеоогляді матчу Німеччина – Італія – 3:3

У країні почалися активні обговорення, хто ж "закриє" центрфорварда збірної Норвегії Ерлінга Холанда. Це в матчі за Інтер у цьому сезоні вдалося Франческо Ачербі (0:0). Однак Лучано Спаллетті на прес-конференції відкинув цей варіант.

Як інформує Football Italia, наразі фаворитом є захисник Наполі Алессандро Буонджорно, оскільки Алессандро Бастоні та Ріккардо Калафіорі люблять просуватися вперед, а не опікати суперників. Серед інших кандидатів – захисник Ювентуса Федеріко Гатті та захисник Фіорентини П'єтро Комуццо, який ще навіть не встиг дебютувати за національну команду.

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