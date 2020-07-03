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Спаллетті став головним претендентом на посаду керманича Фіорентини

3 липня 22:06 - Читать на русском
Спаллетті став головним претендентом на посаду керманича Фіорентини
Лучано Спаллетті / LaPresse

Колишній головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті близький до відновлення кар'єри. Фіорентина готова зробити топ-фахівця своїм алленаторе.

61-річний тренер незабаром може стати новим керманичем "фіалок", стверджує La Repubblica.

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Потенційне призначення Спаллетті – нібито особиста ініціатива президента Фіорентини Рокко Комміссо. Функціонер впевнений, що досвідчений фахівець впорається з реалізацією нового проекту флорентійців. Тосканці вже 5 турів не знають смаку перемог у Серії А. Це ставить під загрозу майбутнє нинішнього керманича "фіалок" Беппе Якіні.

Нагадаємо, що Лучано Спаллетті має досвід роботи з Емполі, Сампдорією, Венецією, Удінезе, Анконою, Ромою, пітерським Зенітом і міланським Інтером.

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Італія Фіорентина Фіорентина Лучано Лучано Спаллетті
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