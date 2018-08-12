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Спаллетті: Реал не відпустить Модріча, але я радий, що такий гравець хотів перейти в Інтер

10:24 156 Читать на русском
Спаллетті: Реал не відпустить Модріча, але я радий, що такий гравець хотів перейти в Інтер
Лучано Спаллетті / Фото AFP

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті позитивно оцінив спробу клубу підписати півзахисника Реала Луку Модріча.

"Не знаю, як все складеться, але я радий, що така людина, як Модріч, хто виграв Лігу чемпіонів і дійшов до фіналу чемпіонату світу, хотів приєднатися до нас.

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Мене переповнює радість від того, що він хотів надіти футболку Інтера. Думаю, підписати такого гравця непросто, але клуб добре попрацював, щоб створити правильний інтерес до нього.

Я не думаю, що Модріч перейде до нас, тому що Реал продовжує розраховувати на цього талановитого футболіста.

У будь-якому випадку у нас сильна команда, і якби Модріч перейшов до нас, ми б стали ще сильніше", – цитує Спаллетті видання Football Italia.

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