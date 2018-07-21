Спаллетті прокоментував майбутнє Ікарді та Перішіча

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті поділився думками щодо майбутнього лідерів клубу – Мауро Ікарді та Івана Перішіча, на яких претендують мадридський Реал і англійський Манчестер Юнайтед відповідно.

"Це справжні професіонали, лідери нашої команди, які допомогли загартувати характер Інтера. Вихід до Ліги чемпіонів надав нам нові імпульси.

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Я розмовляв з Іваном, він почувається втомленим після ЧС-2018. Зараз він відпочиває, а потім приєднається до нас. Жодних натяків про те, що хоче піти, він не робив. Аналогічна ситуація з Мауро. Звісно, ми переглянемо його контракт, але все виглядає чудово. Вони мають залишитися в Інтері", – запевнив Спалетті в коментарі Rai.

Відзначимо, напередодні з'явилася інформація, що Ікарді став головним претендентом на заміну Роналду в мадридському Реалі. Натомість Перішіч давно перебуває в сфері зацікавлень МЮ – манкуніанці готові запропонувати 45 млн за хорвата, який здобув срібло Мундіалю.