"Тренер намагається внести правки під час перерви, але головне – реакція гравців. Ніхто не дарує тобі перемоги, треба самостійно перевертати хід матчу. Ми в другому таймі зробили більше, ніж в першому.

Чергове фіаско Аллегрі у відеоогляді матчу Наполі – Ювентус – 2:1

Через тиск помилялися і Наполі, і Ювентус. Юве сидів глибше і для створення проблем використовував крайніх захисників – вони відправляли м'яч за спини наших захисників. Нам слід краще працювати в цьому плані.

Ми заслужили перемогу, але це не така чиста перемога, яка могла би бути. Кулібалі – по-справжньому видатний футболіст. Він неймовірний лідер і чудова людина", – наводить слова Спаллетті Football-Italia з посиланням на DAZN.

Зазначимо, що Ювентус поступився Наполі (1:2) у матчі 3-го туру Серії А. Туринці не здобули жодної перемоги на старті сезону.

Наполі вийшов на першу позицію в Серії А, перегравши Ювентус у дербі – туринці набрали 1 очко у трьох стартових турах