У середу, 7 листопада, Наполі обіграв турецький Антальяспор з рахунком 3:2. У цій зустрічі правий захисник команди Джованні Ді Лоренцо діяв у центрі оборони, форвард Джакомо Распадорі зіграв на всіх позиціях в атаці, а сам Наполі провів другий тайм за незвичною для себе схемою 3-4-2-1.

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Головний тренер "адзуррі" Лучано Спаллетті пояснив, чому він вирішив провести такі експерименти. "Ми робимо все, що необхідно, аби бути фізично готовими до відновлення сезону в січні. У матчі з Антальяспором нам було складно, ми зіграли нестабільно. Але я побачив і позитивні моменти – те, як ми переміщали м'яч та атакували простір. Завдяки жертвам Распадорі заради команди ми можемо робити все, що завгодно", – наводить слова Спаллетті Football Italia.

У складі Наполі у матчі з Антальяспором Распадорі оформив дубль, ще один гол за неаполітанців забив Маттео Політано.

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