Спаллетті оштрафований на 10 тисяч євро за образу арбітра

Наставник Інтера Лучано Спаллетті сплатить штраф за те, що образив арбітра після матчу з Сассуоло, в якому його команда зазнала поразки з рахунком 0:1.

У першому турі Серії А Інтер в гостях у Сассуоло зазнав мінімальної поразки, єдиний гол у матчі був забитий з пенальті.

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Після гри наставник міланської команди Лучано Спаллетті грубо образив арбітра, повідомляє Football Italia.

За свою поведінку спеціаліст сплатить штраф у розмірі 10 тисяч євро, також йому винесено попередження.