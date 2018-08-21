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Спаллетті оштрафований на 10 тисяч євро за образу арбітра

19:44 137 Читать на русском
Спаллетті оштрафований на 10 тисяч євро за образу арбітра
Лучано Спаллетті / Фото: соцмережі

Наставник Інтера Лучано Спаллетті сплатить штраф за те, що образив арбітра після матчу з Сассуоло, в якому його команда зазнала поразки з рахунком 0:1.

У першому турі Серії А Інтер в гостях у Сассуоло зазнав мінімальної поразки, єдиний гол у матчі був забитий з пенальті.

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Після гри наставник міланської команди Лучано Спаллетті грубо образив арбітра, повідомляє Football Italia.

За свою поведінку спеціаліст сплатить штраф у розмірі 10 тисяч євро, також йому винесено попередження.

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Сассуоло - Інтер: Неділя 19 серпня 2018

Сассуоло
Матч завершено
1 : 0
Інтер
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Теги
Італія Сассуоло - Інтер Інтер Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
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