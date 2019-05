Спаллетті офіційно звільнений з посади наставника Інтера

Лучано Спаллетті більше не є головним тренером міланського Інтера.

Італійський клуб у своєму офіційному твіттері оголосив про припинення співпраці з головним тренером Лучано Спаллетті. Клуб подякував спеціалісту за виконану роботу.

Нагадаємо, Спаллетті очолює Інтер з червня 2017 року. У поточному сезоні "нерадзуррі" посіли 4 місце у підсумковій таблиці чемпіонату Італії та пробились до групового етапу Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що відставки Спаллетті вимагали фанати Інтера. Причиною послугувала поразка міланців у передостанньому турі від Наполі з рахунком 1:4.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM