toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Спаллетті офіційно звільнений з посади наставника Інтера

11:54 891 Читать на русском
Спаллетті офіційно звільнений з посади наставника Інтера
Лучано Спаллетті / фото: ФК Інтер

Лучано Спаллетті більше не є головним тренером міланського Інтера.

Італійський клуб у своєму офіційному твіттері оголосив про припинення співпраці з головним тренером Лучано Спаллетті. Клуб подякував спеціалісту за виконану роботу.

Мілан офіційно оголосив про звільнення Гаттузо

Нагадаємо, Спаллетті очолює Інтер з червня 2017 року. У поточному сезоні "нерадзуррі" посіли 4 місце у підсумковій таблиці чемпіонату Італії та пробились до групового етапу Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що відставки Спаллетті вимагали фанати Інтера. Причиною послугувала поразка міланців у передостанньому турі від Наполі з рахунком 1:4.

blog_ava
Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі
09:42
4431
Теги
Головне Інтер Інтер Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
8
хв
Маріуполь
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук