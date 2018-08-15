toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Спаллетті не захотів говорити про перехід Модріча в Інтер

10:40 186 Читать на русском
Спаллетті не захотів говорити про перехід Модріча в Інтер
Лучано Спаллетті (ліворуч) / фото: ФК Інтер

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував підписання нового контракту з клубом.

"Я радий, що Інтер запропонував мені нову угоду. Я перебуваю на тому місці, де завжди хотів бути. Зараз ми готуємося до нового сезону і відчуваємо ентузіазм з цього приводу. Завжди приємно бачити фанатів, адже ми граємо для них і повинні віддячити їм за підтримку.

Модріч ще може перейти в Інтер – Італія вірить у мегатрансфер 17 серпня

Трансфер Модріча? Як би я працював спортивним директором клубу – я б міг щось сказати з цього приводу. Я задоволений тим складом, який є у мене в розпорядженні. Це ті гравці, які мені потрібні", – цитує Спаллетті Sky Sport.

Теги
Лука Модріч Лука Модріч Інтер Інтер Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
18
хв
Реал Мадрид
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук