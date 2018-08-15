Спаллетті не захотів говорити про перехід Модріча в Інтер

Ліга чемпіонів — 12:40 11
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Аякс – Динамо: кияни суттєво поступаються у трансферній вартості – 19-річний Де Лігт дорожчий за Циганкова у 5 разів
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Мазяр очолив Львів, – ЗМІУкраїна — 12:09 600
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Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистоянняЛіга чемпіонів — 09:41 4176
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Реал – Атлетіко: анонс матчу за Суперкубок УЄФАСуперкубок УЄФА — 08:00 2210
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Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівствоЛіга чемпіонів — 14 серп 9360
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