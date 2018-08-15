Спаллетті не захотів говорити про перехід Модріча в Інтер

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував підписання нового контракту з клубом.

"Я радий, що Інтер запропонував мені нову угоду. Я перебуваю на тому місці, де завжди хотів бути. Зараз ми готуємося до нового сезону і відчуваємо ентузіазм з цього приводу. Завжди приємно бачити фанатів, адже ми граємо для них і повинні віддячити їм за підтримку.

Модріч ще може перейти в Інтер – Італія вірить у мегатрансфер 17 серпня

Трансфер Модріча? Як би я працював спортивним директором клубу – я б міг щось сказати з цього приводу. Я задоволений тим складом, який є у мене в розпорядженні. Це ті гравці, які мені потрібні", – цитує Спаллетті Sky Sport.